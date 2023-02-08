ديوان المحاسبة يبحث مع الإسكان معالجة ملفات المخططات الجديدة والمشاريع المتوقفة

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أمس الثلاثاء 7 فبراير 2023،مع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، أبوبكر الغاوي، ملفات مشاريع الوحدات السكنية المتوقفة، وطرق حلحلة المشاكل التي تواجه استكمالها، كما تم التطرق لملف الإقراض الشبابي وضوابط منحها.

كما تم مناقشة موضوع المخططات الجديدة و العراقيل التي تواجهها، وقد أكد شكشك على أهمية معالجة الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الإسكان، لما له من أهمية ودور في التنمية، و توفير الاستقرار المجتمعي، وحل مشاكل السكن خصوصا في ظل ارتفاع أسعار العقارات و البناء.