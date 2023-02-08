خاص.. “محمد كريم” يؤكد استمرار الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في شفط مياه الأمطار في المناطق التي لا توجد بها بنية تحتية

أكد الناطق الرسمي للشركة العامة للمياه والصرف الصحي ليبيا “محمد كريم” في تصريح لصدى الاقتصادية بأن أعمال الشركة العامة للمياه والصرف الصحي مستمرة اليوم الأربعاء الثامن من فبراير، في شفط مياه الأمطار في المناطق التي لا توجد بها بنية تحتية .

حيث تم حل المختنقات في بعض المناطق ومنها مختنقات مياه الأمطار في منطقة جنزور منها الرتيمي وصياد ، الماية ، وطريق السواني أمام مصنع اللذائن ومنطقة الغرارات، كوبري الغرارات H، مختنقات بمنطقة عين زارة منها مختنق راية الإسلام ومختنق الكيلاني ومختنق النصب التذكاري ومختنق صالة الفصول الأربعة ومختنق الحمودات، ومشروع الهضبة ، والبيفي .

وأضاف أيضًا بأنه تم حل المختنقات في المناطق التي توجد بها بنية تحتية في حينها داخل الأحياء وداخل وسط العاصمة من قبل رجال إدارة التشغيل والصيانة بمنطقة طرابلس بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي .

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