بعد توقفها عن العمل لأكثر من 12 عام.. الشركة المنفذة السابقة لملعب المدينة الرياضية بنغازي تستعد لاستكمال أعمالها فيه

أكد رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار “حاتم العرببي”، يوم الثلاثاء، شروع الشركة المنفذة لمشروع استكمال ملعب المدينة الرياضية بنغازي 28 مارس فعليًا في أعمال التهيئة الميدانية لموقع الأعمال، التي ستليها أعمال الاستكمال خلال الأيام القادمة.

وجاء ذلك خلال جولة أجراها “العريبي” رفقة الشركة المنفذة للمشروع بعد توقفها عن العمل بعد عام 2011، مطلعاً على التجهيزات اللوجستية والفنية التي تشمل موقع إداري ومقر إقامة للعاملين وموقع للأعمال التنفيذية والإنشائية للمشروع، للبدء في أعمال استكمال الملعب.

وأكد “العريبي”بأن استكمال المشروع سيكون وفقا للمواصفات والمعايير الدولية وبإشراف مكتب استشاري متخصص.

