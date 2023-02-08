خلال اجتماعه مع وزير الإسكان والتعمير.. “شكشك” يؤكد على أهمية معالجة الاشكاليات التي يعاني منها قطاع الإسكان

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” مع وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي “، وبحضور رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيته” ، بالإضافة إلى بعض الإدارات المتخصصة بالديوان .

تناول الاجتماع مناقشة عدة ملفات أبرزها مشاريع الوحدات السكنية المتوقفة وطرق حلحلة المشاكل التي تواجه استكمالها ، كما تم التطرق لملف الإقراض الشبابي وضوابط منحها ، وأخيراً تم مناقشة موضوع المخططات الجديدة والعراقيل التي تواجهها .

وأكد “شكشك” على أهمية معالجة الاشكاليات التي يعاني منها قطاع الإسكان لما له من أهمية ودور في التنمية وتوفير الاستقرار المجتمعي وحل مشاكل السكن خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار العقارات والبناء .

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