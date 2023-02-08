الاتفاق على استكمال صيانة ملعب المدينة الرياضية ببنغازي “28 مارس”

أكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار ببنغازي، اليوم الأربعاء 8 فبراير، شروع الشركة المنفذة لمشروع استكمال ملعب المدينة الرياضية بنغازي “28 مارس” فعليًا في أعمال التهيئة الميدانية لموقع الأعمال، التي ستليها أعمال الاستكمال خلال الأيام القادمة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن التجهيزات اللوجستية والفنية جارية على قدم وساق، لموقع إداري ومقر إقامة للعاملين، وموقع للأعمال التنفيذية والإنشائية للمشروع، وذلك للبدء في أعمال استكمال الملعب، الذي توقف عن العمل لفترة تجاوزت 12 عام.