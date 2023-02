“كريم” لتبادل أعمال العامة للمياه والصرف الصحي مستمرة في شفط مياه الامطار في المناطق التي لا توجد بها بنية تحتية

صرح المتحدث باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي “محمد كريم” لقناة تبادل اليوم الاربعاء، بإن أعمال الشركة مستمرة في شفط مياه الامطار في المناطق التي لا توجد بها بنية تحتية، حيت تم حل المختنقات في بعض المناطق ومنها مختنقات في منطقة جنزور، الرتيمي و صياد ، الماية ،وطريق السواني، ومنطقة الغرارات،,كوبري الغرارات H, بالاضافة إلى مختناقات بمنطقة عين زارة و البيفي.

وأكد “كريم” بأن تم حل المختنقات في المناطق التي توجد بها بنية تحتية في حينها داخل الأحياء وسط العاصمة من قبل رجال إدارة التشغيل والصيانة، مناشداً بدعم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ودعم موظفيها والتي لم يشملهم زيادة مرتباتهم أسوة بباقي القطاعات.

وأضاف “محمد كريم” بأنه الشركة تخصص هواتف خاصة بغرفة البلاغات الرئيسية على الارقام 0213608870 ،و 0910349051 للتبليغ على بلاغات المواطنين والجهات العامة فيما يختص ببلاغات مختناقات مياه الأمطار والأعمال المناطة بالشركة.

