بالصور| حملات ضبط البصل المتعفن مستمرة… ضبط شحنة كبيرة في جنزور

استمراراً لحملة ضبط البصل المتعـفن وبالتنسيق مع مكتب النائب العام والأجهزة الضبطية المتمثلة في جهاز الأمن الداخلي والحرس البلدي، قام مفتشي مكتب جنزور بجولة تفتيشية #ليلية. على سوق الخُضَار والفواكه-الجملة بجنزور .

وبحسب بيان رسمي صادر عن مركز الرقابة على الاغذية والادوية تم ضبط شاحنة بحجم 40 قدم مبردة في ساحة السوق .

ووفقا للبيان فقد إتضح أن بها بصل جاف مستورد من جمهورية مصر ومن خلال الكشف تبين أنه لايوجد بها إفراج نهائي للشحنة المحملة داخل البراد ووجود تعفن في البصل وتغير في اللون وظهور بقع سوداء يشتبه بأنها فطريات وإنبعاث روائح كريهة ووجود إستنباث خضري على البصل الجاف وهذا مخالف للمواصفات القياسية الليبية رقم 730 لسنة 2009م.

كما تم التفتيش على العديد من محلات الخضار والفواكه تبين وجود العديد من المخالفات وعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات وتم إعدام وإتلاف كميات البصل المتعفن والغير مطابق.

وتم إحالتهم للجهات الضبطية المختصة وإتخاذ الإجراءات اللازمة.