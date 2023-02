“النيابة العامة” تؤكد ضبط 269 ألف جرام من مخدر الكوكايين

كشفت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” اليوم الاربعاء بأنها أجرت تفتيش لإثبات جريمة الشروع في تهريب كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية إلى البلاد، حيث تابع وكيل النيابة بنيابة الخمس الابتدائية، إجراءات الاستدلال التي اتخذها عناصر قسم مكافحة التهريب والمخدرات في دائرة ميناء الخمس البحري.

وذلك حيال المعلومات المتعلقة بواقعة دَسِّ كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ في مستوعِب حاوية مخصص لنقل مواد غذائية مستوردة “لحم دجاج مجمد”.

وأكدت “النيابة العامة” بأن ترتَّب عن الإجراء ضبط ما يقرب من 269 ألف جرام من مادة اثبتت الخبرة أنها مخدر الكوكايين ، وطلب المحقق في الإجراءات التي تلزم التحقيق الابتدائي ؛ بما فيها آلية ملاحقة بقية الضالعين في الفعل من الموجدين خارج الولاية القضائية الوطنية .

وأوضحت “النيابة العامة” بأن باستقرار اعتقاد ارتكاب الفعل المجرّم لدى المحقق، بادر إلى إجراء تفتيش المستوعب، وذلك لغرض البحث عن أية مواد خارجة عن دائرة التعامل بحكم القانون.

