خاص.. فريق السيولة بالمركزي يفصح لصدى عن وصول 26 مليون لعدد من فروع المصارف بالكفرة

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول هذه اللحظات لمطار مدينة الكفرة شحنة سيولة بقيمة 26 مليون دينار .

وخصص منها لفروع مصرف شمال أفريقيا 6 مليون وفروع مصرف الجمهورية 10 مليون دينار و 10 مليون دينار لفروع مصرف الوحدة وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة لفروع المصارف المنطقة الجنوبية .

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