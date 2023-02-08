خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى عن تسليم فروع التجاري بالجنوب 50 مليون دينار

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم فروع مصرف التجاري الوطني بسبها سيولة بقيمة 50 مليون .

وتتمثل في فرع سبها 10 مليون ، براك 10 مليون أوباري 10 مليون ، إدري 10 مليون ، القرضة 10 مليون ، وكالة الجامعة 10 مليون .

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