اقتصاد

خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى عن تسليم فروع التجاري بالجنوب 50 مليون دينار

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم فروع مصرف التجاري الوطني بسبها سيولة بقيمة 50 مليون .

وتتمثل في فرع سبها 10 مليون ، براك 10 مليون أوباري 10 مليون ، إدري 10 مليون ، القرضة 10 مليون ، وكالة الجامعة 10 مليون .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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