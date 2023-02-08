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شاهد : لفترة محدودة .. الشركة العامة للكهرباء تُعلن إعفاء ديون هذه الفئات من المواطنين – اسعار الاستهلاك

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إعفاء سداد ديون قيمة تعريفة الاستهلاك المنزلي للكهرباء لعدد من الفئات وذلك لمدة ستة أشهر على ان تتحمل الخزانة العامة قيمة السداد .

وتضمن الاعفاء من سداد ديون قيمة تعريفة استهلاك الكهرباء، الفئات التالية:

-المشتركين نوع منزلي المنخرطين في نظام الاقساط المصرفية والمرتبات .
-المشتركين من نوع منزلي حتى تاريخ الانخراط في نظام الاقساط المصرفية والمرتبات
-التوصيلات بدون عداد او عقد لفترة الاستهلاك السابقة حتى تاريخ الانخراط في نظام الاقساط المصرفية او المرتبات

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، الى ان العمل بهذا الاعفاء يسري لمدة ستة أشهر من تاريخه على ان تتحمل الخزانة العامة قيمة سداد الديون المعفاة وتورد لصالح الشركة العامة للكهرباء وتدرج ضمن بند الدعم.

وحددت قيمة تعريفة استهلاك الكهرباء ابتداء من قدرة 0.5 ميجاوات فأكثر في فترة الذروة الشتوية والصيفية بقيمة ألف درهم لكل كيلو واتساعة ويتم استهلاكة وفقا لما تحدده الجهة المختصة التي يخولها مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء .

وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قد قرر بشأن تحديد اسعار بيع الطاقة الكهربائية من الشركة العامة للكهرباء حيث جاءت تعريفة الاستهلاك كالتالي :

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