“شكشك”يبحث مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء خطة تطوير الشبكة

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” وكيل الديوان “علاء المسلاتي” والإدارات المختصة اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” ومدراء الإدارات الفنية بالشركة، وذلك لمناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الشركة حيال العقود التي تمت الموافقة عليها في السابق وأثرها على تحسين الشبكة بالإضافة إلى المشروعات محل الدراسة لدى الشركة من بينها مشروع إنشاء محطة درنة واستكمال المحطات الأخرى طور الانجاز .

وأكد “المشاي” حرصه على تنفيذ توصيات الديوان وتجاوز كافة العوائق والعراقيل التي تواجه الشبكة في سبيل تنفيذ العقود التي تمت الموافقة عليها ومحاولة تجاوز أوقات الذروة بدون أحمال .

وشدد “شكشك” على ضرورة الإسراع في انجاز الدراسات الخاصة بمحطة درنة والتركيز على جانب الاستهلاك لتخفيف العبئ على الشبكة من خلال الإسراع في تفعيل عقد العدّادات الالكترونية الذكية التي سبق للديوان أن صادق على العقود المتعلقة بتوريد عدد 500 ألف عداد كمرحلة أولى والتي يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على الشبكة .

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