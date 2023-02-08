شركة الواحة تعلن زيادة الإنتاج إلى أكثر من 14 ألف برميل يومياً بعد صيانة 51 بئر

أعلنت شركة الواحة النفطية، اليوم الأربعاء، استكمال أعمال الصيانة اللازمة ،لعدد 51 بئر نفطي بمختلف حقول الشركة ،منها 31 بئر كانت مقفلة لفترات طويلة بسبب مشاكل فنية ومكمنية، وإعادة هذه الآبار على خطوط الإنتاج لتسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها ، أن الإنتاج المحقق من استرجاع الآبار المقفلة،يبلغ 5,400 برميل يومياً، بينما بلغ الإنتاج المضاف من صيانة وتحسين إنتاج الآبار نحو 9,250 برميل يومياً، مؤكدة أن عددًا من الآبار التي جرى صيانتها وإرجاعها للإنتاج ما زالت تحت الاختبار، وسيعلن عن كميات إنتاجها المحقق عقب تأكيد عمليات الاختبار الجارية حالياً.