“عون” يتابع سير العمل بالشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز وما تواجهه من صعاب في تنفيذ مشاريعها

ناقش وزير النفط والغز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” في اجتماع اليوم الأربعاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز التابعة للوزارة سير العمل بالشركة وما تواجهه من صعاب في تنفيذ مشاريعها.

وبحسب مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة فقد تطرق الاجتماع إلى ميزانية المشاريع الاستثمارية المزمع تنفيذها من قِبَل الشركة واستكمال المشاريع المتوقفة، وحدد موعد لمناقشة هذه الميزانية بين الفنيين والماليين بين الوزارة والشركة وتحديد المبالغ التقديرية واولويات تنفيذها.

