توضيح جديد لمتحدث شركة الكهرباء بشأن قرار مجلس الوزراء بإعفاء الديون ونظام الاقساط المصرفية

صرح المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2023.

وقال التائب في تصريحات صحفية أن الشركة العامة للكهرباء ستقوم بإعفاء المواطنين المنخرطين في نظام #الأقساط_المصرفية من ديونهم السابقة المتعلقة بالاستهلاك المنزلي سواء من لديهم عدادات أو بدونه.

واضاف التائب أنه سيتم إعفاء كل من يقوم بالاشتراك بنظام الأقساط المصرفية قبل انقضاء المدة المحددة التي نص عليها القرار.

ونوه التائب إلى أن القرار أتاح فرصة للراغبين في التمتع بالإعفاء من الديون السابقة بالإنخراط في نظام الأقساط المصرفية قبل انقضاء المدة المحددة وهي 6 أشهر.

وأشار التائب إلى أن الخزانة العامة ستتحمل قيمة الديون المعفاة وتدرج تحت بند الدعم حسب نص القرار.

وأكد هذا الإعفاء لا يشمل الأنشطة التجارية والصناعية ويقتصر فقط على الاستهلاك المنزلي.