استئناف أعمال صيانة ملعب بنغازي، والمنفذ شركة تركية

أكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في بنغازي، اليوم الثلاثاء، شروع الشركة المنفذة لمشروع استكمال ملعب المدينة الرياضية بنغازي “28 مارس” فعليا في أعمال التهيئة الميدانية لموقع الأعمال، التي ستليها أعمال الاستكمال خلال الأيام القادمة، وفق اللجنة.

جاء ذلك خلال جولة أجرتها رئاسة اللجنة رفقة الشركة المنفذة للمشروع، لبحث التجهيزات اللوجستية والفنية، وذلك للبدء في أعمال استكمال الملعب، وذلك بعد توقف العمل فيه منذ ما الـ2011.

وأفاد رئيس اللجنة، “حاتم العريبي” بأن استكمال المشروع سيكون وفقا للمواصفات والمعايير الدولية وبإشراف مكتب استشاري متخصص.

يشار إلى أن استئناف العمل بالملعب سيكون على يد شركة “ليماك” التركية التي قد فازت قبل شهر من الآن بمناقصة صيانة ملعب “كامب نو” التابع لنادي برشلوني الإسباني.

المصدر: لجنة إعمار بنغازي + الأناضول

