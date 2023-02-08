اخــر اسـعار الدولار واليورو والصكوك والذهب مقابل الدينار اليوم الأربعـاء 8|2|2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 08 فبراير 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
اخر الاسعار:
الدولار 🇺🇲
ب5.1050 ~5.1025 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.4700 ~5.4300 دينار
الدينار التونسي 🇹🇳
610 ~645 دينار
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب5.1050 ~5.1025 دينار
اسعار الدولار بالصكوك 🇺🇸
بنك الوحدة & التجارة والتنمية 🏦
ب5.4200 ~5.4400 دينار
الجمهورية
+4.5 ~5.50 قروش على سعر الكاش
التجاري الوطني
ب5.3900 ~5.4100 دينار
الآمان & اليقين & الإسلامي
+0.50 قرش & مساوٍ لسعر الكاش
▪️آونصة الذهب ب1878.52 $
اسعار كسر الذهب:
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب227.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب265.41 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب278.05 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب303.33 دينار
▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار
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