اخــر اسـعار الدولار واليورو والصكوك والذهب مقابل الدينار اليوم الأربعـاء 8|2|2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 08 فبراير 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

اخر الاسعار:

الدولار 🇺🇲

ب5.1050 ~5.1025 دينار

اليورو 🇪🇺

ب5.4700 ~5.4300 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳

610 ~645 دينار

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.1050 ~5.1025 دينار

اسعار الدولار بالصكوك 🇺🇸

بنك الوحدة & التجارة والتنمية 🏦

ب5.4200 ~5.4400 دينار

الجمهورية

+4.5 ~5.50 قروش على سعر الكاش

التجاري الوطني

ب5.3900 ~5.4100 دينار

الآمان & اليقين & الإسلامي

+0.50 قرش & مساوٍ لسعر الكاش

▪️آونصة الذهب ب1878.52 $

اسعار كسر الذهب:

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب227.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب265.41 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب278.05 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب303.33 دينار

▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار