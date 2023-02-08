صندوق النقد العربي يفصح عن تحسن ترتيب ليبيا في المؤشر العام للتنافسية الاقتصادية العربية

أكد تقرير “تنافسية الاقتصادات العربية” لعام 2022 أن متوسط الاحتياطيات الرّسمية في ليبيـا من النقد الأجنبي يكفي لتغطية وارداتها السلعية لمدة 41.3 شهراً مقابل 56 شهراً قبل 2013.

وكشف التقرير الصّادر مؤخراً عن صندوق النقد العربي أن الاحتياطيات تعدّ مؤشرا إلى قوّة الدولة في تغطية وارداتها من السّلع ودعم سعر الصّرف لعملتها المحلية.

وبلغ متوسط حجم احتياطيات ليبيـا خلال فترة الدراسة التي قام التقرير بتغطيتها نحو 73.4 مليار دولار، بينما بلغت في نهاية 2022 إلى أكثر من 84 مليار دولار.

وتحسّن ترتيب ليبيـا في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية الذي يرصد الأعوام من 2018 إلى 2021 حيث احتلت المركز الـ 14 بعد أن كانت في المركز الـ16 خلال عاميْ 2016 – 2017 وذلك نتيجة الإصلاحات في مجالات الاقتصاد الكلّي وبيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية.

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