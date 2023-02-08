فرع لمصرف الجمهورية يكشف عن تطورات صرف وتوزيع السيولة النقدية

كشف فرع لمصرف الجمهورية، اليوم الاربعاء عن وضع آلية منظمة تضمن للزبائن من الرجال والنساء السحب من أرصدتهم في وقت قصير ودون انتظار .

وفي وقت سابق، أشتكى عدد من المواطنين من الازدحام الشديد وعدم التنظيم وتدافعهم اثناء صرف السيولة النقدية في أحد فروع مصرف الجمهورية .

وأوضح مدير فرع مصرف الجمهورية – الظهرة – ” عادل البيباص ” في تصريحات صحفية بتوفر السيولة النقدية كما ان الفرع وضع آلية منظمة تضمن للزبائن من الرجال والنساء السحب من أرصدتهم في وقت قصير، حسب وكالة الانباء الليبية.

وأشار البيباص الى انه تمت اليوم الأربعاء عملية صرف وتوزيع السيولة المرصودة للمصرف على الزبائن بعدالة، وبسقف (2000) لكل حساب، ووفق الآلية المحددة، وهى توزيع الأرقام بالتسلسل على الراغبين في السحب.

وعبر المواطنون من أصحاب الحسابات في تصريحات لـ (وال ) عن ارتياحهم للإجراءات التنظيمية الواضحة التي اتخذتها إدارة المصرف والتي مكنتهم من السحب من حساباتهم بكل يسر ، مشيرين في الصدد إلى الانفراجة في السيولة خلال الأيام القليلة وذلك بعد فتح الآت السحب الميدانية ، وكذلك فتح منظومة بطاقات الشراء من الأسواق والمحلات التجارية ، والتي كانت متوقفة لعدة أسابيع .

يشار إلى أن فروع ووكالات مصرفي الجمهورية والوحدة في أغلب المدن الليبية بما فيها العاصمة طرابلس كانت قد شهدت مؤخرا نقصا ملحوظا في السيولة النقدية بعد حالة انفراج محدودة استمرت عدة أشهر، ما تسبب في حالة من الاستياء والقلق لدى عديد المواطنين الذين أبدوا تخوفات من عودة شبح شح السيولة والطوابير الصادمة التي عاشتها البلاد لعدة سنوات.