أسعار الذهب تواصل الارتفاع لثالث جلسة على التوالي

واصلت أسعار الذهب الارتفاع عند تسوية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وذلك لثالث جلسة على التوالي وسط تراجع الدولار الأمريكي، واستيعاب المستثمرون لتصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% أو 5.90 دولار إلى 1890.70 دولار للأونصة، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وجاءت تصريحات جيروم باول مطمئنة أمس الثلاثاء حينما صرح بأن التضخم سيشهد تراجعات كبيرة في العام الجاري.

وعلى الرغم من ذلك أشار رئيس الاحتياطي الفدرالي إلى أن الوضع الراهن يحتاج إلى المزيد من عمليات رفع الفائدة.

وستظل أسعار المعدن الأصفر متقلبة على الأرجح، فيما يواصل المستثمرون استيعاب رسالة باول.

