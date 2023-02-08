أسعار جديدة للكهرباء !

أكد مدير إدارة خدمات المستهلكين بالشركة العامة للكهرباء سمير الأسطى إعفاء عدد من الفئات من الديون السابقة علي أن يتم التعاقد مع الشركة بنظام الأقساط.

وأوضح أن الإعفاء يتضمن فئة المشتركين نوع منزلي المنخرطين في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات، وفئة المشتركين نوع منزلي حتى تاريخ الانخراط في نظام الأقساط المصرفية، والتوصيلات بدون عداد أو عقد الاستهلاك السابقة حتى تاريخ الانخراط في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات.

كما بيَّن بأن الإعفاء سيكون لمدة ستة أشهر فقط على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة سداد الديون المعافاة وتورد لصالح الشركة العامة للكهرباء وتدرج ضمن بند الدعم، حيث حددت قيمة تعريفة استهلاك الكهرباء ابتداء من قدرة 0.5 ميجاوات فأكثر في فترة الذروة الشتوية والصيفية بقيمة 1000 درهم لكل وات/ساعة يتم استهلاك وفقا لما تحدده الجهة المختصة التي تحولها إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وبحسب خطاب اطلع تطبيق بكم على نسخة منه فأن سعر تعريفة الاستهلاك المنزلي حددت ب40 درهم، والمشترك بنظام الأقساط المصرفية او المرتبات ب25 درهم، والاستخدام التجاري 80 درهم، والصناعي الخفيف 60 درهم، والصناعي الثقيل 45 درهم، أما المرافق عامة 135 درهم، وإنارة شوارع 135 درهم، زراعي صغار 40 درهم، زراعي كبار 45 درهم.