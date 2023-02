“الزيداني” يناقش مقترحات ميزانية القطاعات للعام المالي 2023

ناقشت لجنة إعداد ومراجعة مقترح ميزانية القطاعات للعام المالي 2023 برئاسة وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية المكلف “محمد الزيداني” خلال اجتماعها الثاني الذي عقد اليوم الأربعاء، الملاحظات على المقترحات المقدمة والتي سيتم عرضها عند تحديد الموعد الزمني لمناقشة الملاحظات لكل قطاع أو جهة الممولة من الباب الثالث.

وأكد “الزيداني” على ضرورة إعداد كتاب لتحديد مواعيد مع الجهات المعنية بتنفيذ ميزانية التنمية الباب الثالث لمناقشة مقترحاتهم مصحوبين بتقرير المتابعة المالي والفني للعام المالي 2022، مشددا على ضرورة استبعاد أي مقترح بدون ذلك وأن يتم الأخذ في عين الاعتبار الأسس والضوابط الواردة بالمنشور رقم (5) للعام المالي 2023.

