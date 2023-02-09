بعد منعها لسنوات.. شركات بريطانية تدخل لسوق الاستثمار النفطي في ليبيا

كشف مصدر خاص بوزارة النفط والغاز الموافقة لشركتين بريطانيتين للاستثمار المباشر في ليبيا لتنفيذ مشروع استثماري نفطي وهما شركتي أنظمة النفط والغاز المحدودة، وشركة خدمات النفط والغاز المحدودة.

وأوضح المصدر لتطبيق بكم الإخباري بأن الشركتين منعتا على مدى سنوات من العمل في ليبيا لعدم حصولهما على موافقة هيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة والتي طالبت بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا لا يكون إلا في شكل فرع لشركة أجنبية، مبينا بأن الوزارة اتجهت للقضاء لتحديد الشكل القانوني للمستثمر الأجنبي في ليبيا الذي يجوز له الاستثمار دون مشاركة الليبيين.