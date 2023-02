“وئام التائب”: الشركة العامة للكهرباء ستعفي كل من يقوم بالاشتراك بنظام الأقساط المصرفية من الديون السابقة

كشف المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء “وئام التائب بأن الشركة ستقوم بإعفاء كل من يقوم بالاشتراك بنظام الأقساط المصرفية قبل انقضاء المدة المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 92 لسنة 2023 من الديون السابقة.

وأوضح “التائب” أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 92 لسنة 2023 حول تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء؛ ستقوم الشركة بإعفاء المواطنين المنخرطين في نظام الأقساط المصرفية من ديونهم السابقة المتعلقة بالاستهلاك المنزلي، سواء من لديهم عدادات أو بدون عدادات، كما سيتم إعفاء كل من يقوم بالاشتراك بنظام الأقساط المصرفية قبل انقضاء المدة المحددة التي نص عليها القرار، أي في أغسطس القادم.

وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قد أصدر القرار رقم 92 لسنة 2023 بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء، والذي نص على إعفاء المنخرطين في نظام الأقساط المصرفية من سداد الديون، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة سداد الديون المعفاة من باب الدعم وتورد لصالح الشركة العامة للكهرباء.

