ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” خلال اجتماع اليوم الأربعاء بمقر الديوان بطرابلس، الإجراءات المتخذة من قبل الشركة بخصوص العقود التي تمت الموافقة عليها في السابق والمشروعات محل الدراسة لدى الشركة من بينها مشروع إنشاء محطة درنة واستكمال المحطات الأخرى طور الإنجاز.

وأكد “شكشك” خلال الاجتماع الذي حضره وكيل ديوان المحاسبة “علاء المسلاتي” والإدارات المختصة بالديوان ومدراء الإدارات الفنية بالشركة، على ضرورة الإسراع في إنجاز الدراسات الخاصة بمحطة درنة والتركيز على جانب الاستهلاك لتخفيف العبء على الشبكة من خلال الإسراع في تفعيل عقد العدّادات الالكترونية الذكية التي سبق للديوان أن صادق على العقود المتعلقة بتوريد عدد 500 ألف عداد كمرحلة أولى والتي يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على الشبكة .

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” حرصه على تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة وتجاوز كافة العوائق والعراقيل التي تواجه الشبكة في سبيل تنفيذ العقود التي تمت الموافقة عليها ومحاولة تجاوز أوقات الذروة بدون أحمال.

The post “شكشك والمشاي” يناقشان الإجراءات المتخذة من قبل الشركة العامة للكهرباء بخصوص العقود التي تمت الموافقة عليها appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا