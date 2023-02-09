تراجع للدولار وصعود للاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 09 فبراير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 09 فبراير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7896 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1453 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7959 دينار، والدولار الكندي 3.5661 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2543 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2764 دينار، والدرهم الإماراتي 1.304 دينار، والدينار التونسي 1.5442 دينار، والدرهم المغربي 0.4678 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: