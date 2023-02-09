قرار الاقتصاد يتسبب في تكدس السيارات في الموانئ، والجمارك توضح المعوقات

قال مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بمصلحة الجمارك سالم البصير بأن كافة المديريات الجمركية اعتذرت عن تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1027 بشأن حظر استيراد السيارات قبل تقديم إقرار لاحتوائها على مصفى الكتالايزر.

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري بأن المصلحة اقترحت الإفراج عن السيارات في مقابل تعهد أصحابها، على أن يتم الكشف عن وجود الكربون لاحقا في مراكز المرور بالبلديات، مضيفا بأن عدد السيارات المحجوز بمديرية جمرك مصراته أكثر من 10 الآلف سيارة، فيما تتجاوز السيارات المحجوزة بمديرية جمرك طرابلس أكثر من 12 الآلف سيارة.