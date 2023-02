وزير المواصلات يتابع مع مسؤولي ائتلاف الشركات الإيطالية “إينياس” سير العمل بمشروع تنفيذ محطة الركاب بمطار طرابلس الدولي

تابع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” مع مسؤولين من ائتلاف الشركات الإيطالية “إينياس”، الإجراءات المتعلقة بسير العمل بمشروع تصميم وتنفيذ محطة الركاب المحلية والدولية بمطار طرابلس الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع ممثلين عن الشركات الإيطالية يوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي “خالد السويسي” ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات “عمر كتي” ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات “سامي العبش”.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أن هذا المشروع يمثل أهمية استراتيجية لقطاع المواصلات وحركة النقل الجوي، مشددا على ضرورة الرفع من معدلات الإنجاز خلال الفترة القادمة والشروع في باقي الأنشطة المتعلقة بتوريدات المواد تزامنا مع الاعمال الإنشائية بالموقع.

