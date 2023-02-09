صحيفة أمريكية : ايطاليا تضع نفسها في المركز الأول لليبيا

ذكرت صحيفة “ستراتفور” الأمريكية اليوم الخميس أن خطة الحكومة الإيطالية الجديد القائمة على صفقات النفط مع ليبيا ستساعد البلاد على تعزيز أمن الطاقة الخاص بها ووضع نفسها كمركز أوروبا القادم للغاز الطبيعي لكن تحديات البنية التحتية في الداخل والمخاطر الموجودة فوق الأرض في ليبيا ستظل عقبات أمام الإستثمارات في البلاد .

وأشارت الصحيفة الأمريكية أن الحكومة الإيطالية قامت بسلسلة من الزيارات رفيعة المستوى تركز على الطاقة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وذلك منذ أن تولت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني منصبها في نهاية عام 2022 وأثناء وجودها في العاصمة طرابلس أشرفت على توقيع صفقة غاز طبيعي بقيمة 8 مليارات دولار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية