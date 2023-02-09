افتتاح النسخة الثانية لمعرض ” صنع في الجزائر ” في طرابلس

افتتح مساء اليوم الأربعاء على أرض معرض طرابلس الدولي معرض صنع في الجزائر في نسخته الثانية بحضور بمشاركة 55 شركة جزائرية من مختلف المجالات فيما يستمر المعرض من 8-11 فبراير.

وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات الاعتبارية الممثلة للجانبين منها وكيلا وزارة الاقتصاد والتجارة السيد لشؤون المناطق والشؤون التجارية، وحضور السفير الجزائري لدى ليبيا ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية السيد ووكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وغيرهم من الشخصيات.