رياح قوية وأمطار تتسبب في إغلاق الطرق وسقوط الأشجار الأعمدة

تتأثر البلاد بمنخفض جوي يتسبب في تقلبات جوية تصحبها رياح نشطة تصل سرعتها إلى 70 كلم/الساعة باردة تسبب في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع سقوط أمطار متفرقة، تسببت في غرق الطرقات وعرقلة حركة السير في عدة مدن أبرزها العاصمة طرابلس، حيث تسببت غزارة الأمطار في تعطل الحركة التجارية وتنقل الشاحنات والموظفين.

وفي بنغازي، تسببت الرياح القوية في سقوط أعمدة الإنارة وعدد من الأشجار العالية ما أوقع أضرار مادية جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة وإغلاق لعدد من الطرق الرئيسية، فيما أعلنت عدد من مراقبات التعليم منها طبرق والزاوية عن تعليق الدراسة لليوم الخميس بسبب سوء الحالة الجوية .