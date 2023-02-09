الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية تناقش جدول الأعمال والإطلاع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف

اجتمعت الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية اجتماعها العادي، وذلك لاعتماد الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنوات المالية من 2018 إلى 2019، وبحضور كل من رئيس الجمعية العمومية وأعضاء الجمعية العمومية ، وأعضاء مجلس الإدارة بمصرف الجمهورية، والمدير العام للمصرف والادارة التنفيذية ورئيس هيئة المراقبة ، و كما حضر عن مصرف ليبيا المركزي كل من مندوب وحدة المساهمين المحليين ومندوب عن إدارة الرقابه عن النقد ، و مراقب عن سوق المال الليبي ومحرر عقود معتمد.

تناول الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والإطلاع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف، حيث تم اعتماد جميع بنود الاجتماع.

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