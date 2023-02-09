الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية تناقش جدول الأعمال والإطلاع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف

اجتمعت الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية اجتماعها العادي، وذلك لاعتماد الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنوات المالية من 2018 إلى 2019، وبحضور كل من رئيس الجمعية العمومية وأعضاء الجمعية العمومية ، وأعضاء مجلس الإدارة بمصرف الجمهورية، والمدير العام للمصرف والادارة التنفيذية ورئيس هيئة المراقبة ، و كما حضر عن مصرف ليبيا المركزي كل من مندوب وحدة المساهمين المحليين ومندوب عن إدارة الرقابه عن النقد ، و مراقب عن سوق المال الليبي ومحرر عقود معتمد.
تناول الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والإطلاع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف، حيث تم اعتماد جميع بنود الاجتماع.
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