خاص.. صدى الاقتصادية تتحصل حصريا على النشرة الاقتصادية للربع النهائي ل2022

صدر عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي النشرة الاقتصادية الفصلية للربع الرابع 2022 والتي تحصلت صدى حصرياً عليها حيث إحتوت على العديد من البيانات والمؤشرات النقدية والمالية والإقتصادية الهامة .

– شهد الربع الرابع من العام الحالي 2022 إرتفاعاً في عرض النقود بالمفهوم الواسع أو ما يعرف بالسيولة المحلية ليسجلعرض النقود نحو 110.3 مليار دينار مقارنة بـــ 105.7 مليار في نهاية الربع السابق، هذه الزيادة نتيجة إرتفاع الودائع تحت الطلب من 70.2 مليار دينار في نهاية الربع الثالث إلى 75.9 مليار دينار في نهاية الربع الرابع 2022 . في حين إنخفضت العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي بمقدار مليار دينار من 32.4 مليار دينار في نهاية الربع الثالث إلى 31.4 مليار دينار في نهاية الربع الرابع 2022 .

وتشير بيانات النشرة الإقتصادية إلى أن عرض النقود قد شهد أنخفضاً ملحوظاً في العام 2021 وبنحو 25.0 مليار دينار مقارنة بالعام 2020.

– أوضح المسح النقدي إرتفاع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 13.0 مليار دينار أو مايعادل نحو 2.6 مليار دولار أمريكي ، ليسجل صافي الأصول الأجنبية نحو 387.7 مليار دينار في نهاية الربع الرابع 2022 مقابل 374.7 مليار دينار في الربع السابق.

– إرتفع إجمالي أصول المصرف المركزي في نهاية الربع الرابعبمقدار 11.6 مليار دينار عما كانت عليه في الربع السابق ، لتسجل أصول المصرف المركزي نحو 527 مليار دينار.

– سجل إجمالي إصدار العملة في نهاية الربع الرابع 33.4 مليار دينار منها 2 مليار دينار في خزائن المصارف ونحو 31.4مليار دينار متداولة خارج القطاع المصرف أي أنها لدى الجمهور.

– إرتفع إجمالي الأصول (بإستثناء الحسابات النظامية) في المركز المالي المجمع من نحو 144 مليار دينار نهاية الربع الثالث 2022 إلى نحو 148.5 مليار دينار نهاية الربع الرابع2022 .

– إرتفع اجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من المصارف من 19.6 مليار دينار في نهاية عام 2021 إلى نحو 23.0مليار دينار في نهاية عام 2022، أي بمعدل نمو 17.0%، وقد شكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى اجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 22.5%، كما شكلت من اجمالي الأصول ما نسبته 15.5%، وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية عام 2022 ما قيمته 15.5 مليار دينار، وما نسبته 67.6% من إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 32.4% والتي بلغت قيمتها نحو 7.5 مليار دينار.

– حافظت المصارف التجارية مجتمعة على مستوى جيد من السيولة بخزائنها خلال الربع الرابع 2022، حيث بلغ رصيد النقدية بخزائن المصارف في أكتوبر 2022 نحو3.5 مليار دينار، و 3.8 مليار دينار نهاية نوفمبر 2022 و في ديسمبرسجل رصيد النقدية في خزائن المصارف نحو 2 مليار دينار،وهذا التحسن ناتج إنتظام المصارف في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض طيلة أشهر العام 2022.

– إرتفعت ودائع العمـلاء لـدى المصارف من 92.1 مليار دينـار في نهاية عام 2021، إلى 102.1 مليار دينار في نهاية عام 2022، أي بمعدل 10.8%، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 81.7% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 17.9%من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع.

وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية عام 2022 ما قيمته 58.8 مليار دينار، وما نسبته 57.6% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 42.4% أي ما قيمته 43.3 مليار دينار، منها 31.1مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 12.2مليار دينار ودائع حكومية.

– بلغ إجمالي أصول المصرف الليبي الخارجي نحو 18مليار دولار أمريكي أو مايعادل نحو 87.3 مليار دينار في نهاية الربع الرابع 2022.

– أوضحت النشرة الإقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي للربع الرابع 2022 إلى إيرادات المالية العامة بلغت 134.4مليار دينار خلال عام 2022 في حين بلغت المصروفات نحو 127.9 مليار دينار مقسمة على أبواب الميزانية العامة (مرتبات 50.8 مليار دينار، تسييرية 23.3 مليار دينار ، ميزانية التنميةوالمؤسسة الوطنية للنفط 33.7 مليار دينار والدعم سجل نحو 20 مليار دينار)، وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي قد قام بنشر بيان الإيراد والمصروفات عن عام 2022 بشكل .

– تشير البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط – مصلحة الإحصاء والتعداد إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال عام 2022 ليسجل 288.3 نقطة بزيادة قدرُها 12.6 نقطة على أسـاس سنـوي، مُقابل 275.7 نقطـة خِـلال العام السابق 2021، لِيُسجل معدل التضخم نسبة (4.6%).

– سـجـــل معـــدل التضخم خلال عام 2022 (على أساس سنوي) إرتفاعاً في كل المجموعات السلعية، كان أبرزها كما يلي :

إرتفاع أسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.9%.

إرتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 7.0%.

إرتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 4.4%.

إرتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.3%.

إرتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.9%.

حيثُ بلغ الرقم القياسي في مجموعة المواد الغذائية 327.8 نقطة بزيادة قدرُها 13.8 نقطة، أي ما يُعادل 4.4%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة التبغ 264.7 نقطة أي بارتفاع قدره 0.5 نقطة ما يُعادل 0.2%، وكذلك سجل الرقم القياسي لمجموعة الملابس والأحذية 434.6 نقطة، أي بارتفاع قدره 18.0 نقطة ما يُعادل 4.3%. كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد سجل فيها 191.3 نقطة، بزيادة ملحوظة قدرُها 14.0 نقطة، ما يُعادِل 7.9% ،وكذلك أرتفع الرقم القياسي لِمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار12.7 نقطة ليُسَجِّل 365.9 نقطة، أي ما يُعادِل 3.6%، وأما مجموعة الصحة فقد سجل الرقم القياسي 348.8 نقطة، بزيادة قدرُها 11.2 نقطة، أي ما يُعادل 3.3%. وكما سجل الرقم القياسي لمجموعة النقل ارتِفاعاً مقدارُه 13.8 نقطة ليصل إلى 209.7 نقطة أي ما يُعادل 7.0%، ومجموعة الاتصالات أيضاً أرتفع فيها الرقم القياسي بمقدار 0.7 نقطة، ليُسَجِّل 83.9 نقطة، أي بارتفاع مقداره 0.8%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة لمجموعة الترفيه والثقافة 207.9، أي بارتفاع قدره 3.1 نقطة ما يُعادل 1.5%، كما سجل الرقم القياسي لمجموعة التعليم ارتِفاعاً مقدارُه 0.6 نقطة ليصل إلى 380.6 نقطة، أي ما يُعادل 0.2% وبالنسبة لمجموعة المطاعم والفنادق فقد أرتفع الرقم القياسي أيضاً مُسَجِّلاً 347.1 نقطة، أي بزيادة قدرُها 5.0 نقطة وما نسبتهُ 1.5%، وكذلك مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي شَهِدت ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 11.4 نقطة، مُسَجِّلاً 300.7 نقطة أي بزيادة بلغت 3.9%.

– أحتوت النشرة على بيانات حديثة لميزان مدفوعات ليبيا للعام 2021 حيث سجل الميزان الكلي فائض بلغ نحو 6 مليار دينار ليبي . فيما سجل الميزان التجاري لليبيا في العام 2021 فاض بــ 65.7 مليار دينار، وسجل الحساب الجاريلليبيا في العام 2021 فاض بــنحو 24.5 مليار دينار .

– أحتوت النشرة على بيانات حديثة حتى العام 2021 عن قطاع النفط حيت توضح الجداول الموجودة بالنشرة كميات إنتاجالنفط الخام مفصلة حسب الشركات العاملة وكذلك كميات النفط المصدرة بالاضافة إلى عدة جداول أخرى منها إنتاج وصادرات الغاز والبتروكيماويات و كميات الإستهلاك المحلي لمشتقات النفط وأسعار تصدير النفط حسب نوع الخام وميناء التصدير .

كما أحتوت النشرة الاقتصادية للربع الرابع 2022 غلى العديد من البيانات والمؤشرات الهامة الأخرى كأسعار الصرف الرسمية و جداول التجارة الخارجية لليبيا وبيانات الناتج المحلي الإجمالي وغيرها من البيانات الأخرى .

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