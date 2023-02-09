مسؤول إيطالي يكشف اخر تطورات صيانة مطار طرابلس ويكشف موعد إعادة التشغيل

كشف ائتلاف الشركات الإيطالية المنفذة لمشروع صيانة طرابلس، عن بدأ العمل في موقع المشروع مشيرًا الى انه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على جدول الأعمال لتفادي خسران المزيد من الوقت.

وقال رئيس ائتلاف الشركات الإيطالية المنفذة لمشروع صيانة طرابلس “إيلو فرانشي”، أنه يتم العمل الآن بالدفع نحو بداية فورية للعمل على إنهاء هذا المشروع، مشيرا إلى انه في حال استمر الوضع الأمني على هذا الوضع فسيتم إعادة تشغيل مطار طرابلس العالمي في غضون فترة زمنية تترواح ما بين 15 و 18 شهرًا.

وأشار رئيس الائتلاف الإيطالي في تصريحات نشرتها قناة ليبيا الاحرار، الى أنهم فقدوا وقتا طويلا جراء حرب 2019، مؤكدًا أنهم بحثوا مع مجلس إدارة مشروعات المواصلات الخطوات القادمة لكي تنتهي صيانة المطار في وقت قصير.

ونوة فرانشي إلى مناقشتهم شروط السلامة والأمن، في موقع المشروع والضمانات التي تقدمها الحكومة من أجل سلامة العمل.

وأشار الى أنه جرى تضمين هذه البنود في العقد الموقع مع حكومة طرابلس.

وقال المسؤول الإيطالي أن الشركات الخمسة التي تشكل الائتلاف تقوم بجمع جميع التصاميم حول المشروع .