الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية تعتمد الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنتيْن الماليتيْن 2018 و2019

اعتمدت الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية خلال اجتماعها العادي الذي عُقِدَ اليوم الخميس بطرابلس، الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنتيْن الماليتيْن 2018 و2019.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمصرف “محمد سعيد” لقناة “تبادل” إن الاجتماع حضره رئيس الجمعية العمومية “ناجي عيسى” وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة مصرف الجمهورية والمدير العام للمصرف والإدارة التنفيذية ورئيس هيئة المراقبة، كما حضر الاجتماع عن المصرف المركزي مندوب وحدة المساهمين المحليين ومندوب عن إدارة الرقابة ومراقب عن سوق المال الليبي ومحرر عقود معتمد.

وأضاف “محمد سعيد” بأن الاجتماع نوقش فيه جدول الأعمال وكذلك تم خلاله الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف، وتم في ختامه اعتماد جميع بنود الاجتماع.

The post الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية تعتمد الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنتيْن الماليتيْن 2018 و2019 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا