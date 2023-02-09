المركزي: إجمالي الإيرادات في يناير الماضي بلغ 5.9 مليارات دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات العامة خلال يناير الماضي بلغت 5.9 مليارات دينار، دون ذكر أي إحصائيات للإنفاق العام خلال نفس الفترة.

وأوضح بيان المركزي أن الإيرادات توزعت بواقع 4.7 مليارات دينار مبيعات النفط، و1.1 مليار دينار إيراد الإتاوات النفطية، و3 ملايين دينار إيرادات الضرائب، و10 ملايين إيرادات الجمارك، و16 مليون دينار إيرادات أخرى.

بينما لم يسجل أي إيرادات للاتصالات وبيع المحروقات بالسوق المحلي.

وكشف بيان المصرف المركزي عن عجز في استخدامات النقد الأجنبي بقيمة 9 مليارات دولار، حيث بلغت الإيرادات 1.2 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الاستخدامات خلال نفس الفترة والالتزامات القائمة 10.3 مليارات دولار.