الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية تعقد اجتماعها العادي للعامين 2018-2019

عقدت الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية اجتماعها العادي في طرابلس اليوم الخميس بحضور رئيس الجمعية العمومية وأعضاءها، وأعضاء مجلس إدارة المصرف والمدير العام للمصرف والادارة التنفيذية ورئيس هيئة المراقبة، و كما حضر مندوب وحدة المساهمين المحليين عن مصرف ليبيا المركزي ومندوب عن إدارة الرقابة عن النقد.

وخصص الاجتماع لإعتماد الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنوات المالية من 2018 إلى 2019، بالإضافة لمناقشة جدول الأعمال والاطلاع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف .