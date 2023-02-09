الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية تعقد اجتماعها العادي للعامين 2018-2019

عقدت الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية اجتماعها العادي في طرابلس اليوم الخميس بحضور رئيس الجمعية العمومية وأعضاءها، وأعضاء مجلس إدارة المصرف والمدير العام للمصرف والادارة التنفيذية ورئيس هيئة المراقبة، و كما حضر مندوب وحدة المساهمين المحليين عن مصرف ليبيا المركزي ومندوب عن إدارة الرقابة عن النقد.
وخصص الاجتماع لإعتماد الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنوات المالية من 2018 إلى 2019، بالإضافة لمناقشة جدول الأعمال والاطلاع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف .
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