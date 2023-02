مصرف ليبيا المركزي: إجمالي إيرادات الدولة خلال شهر يناير من العام الحالي 2023 بلغ حوالي 5.9 مليار دينار

كشف مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه بشأن الإيرادات والإنفاق الصادر اليوم الخميس بأن إجمالي إيرادات الدولة خلال شهر يناير من العام الحالي 2023 بلغ حوالي 5 مليارات و900 مليون دينار جلها من الإيرادات النفطية والإتاوات على الشركات الأجنبية المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح البيان بأن إيرادات الدولة خلال شهر يناير الفائت وصلت إلى 5.9 مليار دينار، منها مبلغ 4.7 مليار دينار من المبيعات النفطية ومبلغ 1.1 مليار دينار من الإتاوات على الشركات النفطية، إضافة إلى مبلغ 29 مليون دينار من الإيرادات السيادية الأخرى والتي شملت 10 مليون دينار إيرادات الجمارك وثلاثة ملايين من إيرادات الضرائب ومبلغ 16 مليون دينار من إيرادات مراقبات الخدمات المالية بالبلديات.

أما بخصوص الإنفاق الحكومي فلم يوضح بيان المصرف المركزي حجم الإنفاق خلال شهر يناير على اعتبار تأخر وصول البيانات من وزارة المالية حتى تاريخ صدور هذا التقرير.

