خاص.. صدى تنشر تقرير إدارة الرقابة على المصارف بالمركزي حيال استخدامات المصارف من النقد الأجنبي خلال يناير المنقضي

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على نسخة من تقرير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي خلال يناير 2023.

حيث تضمن إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي خلال شهر يناير 2023 ، الذي بلغ نحو 1,525,729,327 دولار، مُقابل 1,195,530,238 دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2022، بزيادة قدرها نحو 330,199,089 مليون دولار. أي بمعدل نمو 27.6%

حيث شكلت الاعتمادات المستندية ما نسبته 59.9% من إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي،فيما شكلت الأغراض الشخصية نسبة 38.9% من الإجمالي ، في حين لم تشكل الحوالات إلا مانسبته 1.2% من إجمالي الإستخدامات .

المبالغ المُباعة للمصارف من النقد الأجنبي لكافة الأغراض:

بلغ إجمالي المبالغ المُباعة للمصارف من النقد الأجنبي خلال شهر يناير 2023 ، من خلال منظومة متابعة طلبات الشراء والتغطية، ومبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بمصرف ليبيا المركزي نحو 1,525,729,327 دولار، مُقابل 1,195,530,238 دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2022، بإرتفاعقدره نحو 330,199,089 دولار.

وذلك في إطار مُتابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد لطلبات الشراء المقبُولة للإعتمادات المُستندية والحوالات، المُقدمة من المصارف عبر منظومة مُتابعة طلبات التغطية، وكذلك منظومة مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، طبقاً لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 بِشأن تعديل ســعر صــرف الدينار الليبــي، ومنشــور إدارة الرقابــة على المصارف والنقــد رقــم (9/2020).

كما اتضح أن مصرف الجمهورية كان أكثر المصـــارف إستخداماً للنقد الأجنبي خلال شهر يناير 2023 محافظاً على ترتيبه الأول من بين المصارف بأهمية بحصة سوقية بلغت بأهمية نسبية 13.5% ، حيثُ بلغ إجمالي المبالغ نحو 206,183,825 دولار ، يليهِ في المرتبة الثانية مصرف اليقين بقيمة بلغت 202,210,471 دولار متفوقاً على مصرف الأمان للتجارة والإستثمار الذي جاء في المرتبة الثالثة بقيمة 192,827,385 دولار ، ثُم تأتي من حيث الأهمية النسبية المصارف التالية حسب الترتيب : المصر ف التجاري الوطني ، مصرف النوران ، المصرف الإسلامي الليبي ، مصرف الوحدة ، المصرف المتحد إلى أخره من المصارف كما موضح بالجدول أدناه والذي يحوي أيضاً ترتيب للمصارف في شهر يناير 2023 مقارنة بشهر يناير 2022.

وبلغ عدد الشركات والمصانع والجهات العامة والجهات الأخرى ( 184) التي تمت الموافقة على طلباتها خلال شهر يناير 2023 للحصول على النقد الأجنبي بعدد طلبات بلغ 323 طلب، معظم هذه الطلبات لتغطية الأعتمادات المستندية .

طلبات المصارف لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات

(حسب البُلدان المستفيدة ) حسب البلدان المستفيدة خلال شهر يناير 2023، يتضح أن مانسبته 99.0% من تحويلات المصـــــارف لتغطية الإعتمادات المستندية أوالحوالات الأخرى كانت لدولة الإمارات العربية المتحدة .

كما يتضح أن جمهورية مصر العربية قد أحتلت المرتبة الأولى حيث شكلت السلع أو الخدمات ذات المنشأ المصري نسبة 34.1% من الإجمالي طلبات الشراءالمقبولة ، تم جاءت واردات السلع أو الخدمات ذات المنشأ التركي في المرتبة الثانية مشكلة مانسبته 32.1% من الإجمالي، وشكلت السلع أوالخدمات ذات منشأ دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 6.8% محتلة المرتبة الثالثة خلال شهر يناير 2023 ، فيما سجلت السلع والخدمات ذات المنشأ الصيني مانسبته 6.1% ، وذات المنشأ التونسي نسبة 6.06% .

وبلغ عدد شركات ومصانع القطاع الخاص التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى 173 شركة وعدد 3 مصانع خلال شهر يناير 2023 ، حيث احتلت طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي من قبل القطاع الخاص لإستيراد المواد الخام المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال شهر يناير 2023، حيث شكلت مانسبته 14.9% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما أحتلت طلبات تغطية إستيراد مُستلزمات الانتاج والتشغيل المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكل نحو 8.7%، فيما شكلت طلبات تغطية إستيراد أضلع الحديد5.2% وآلالات الحصاد 5.1% من الإجمالي والجدول التالي يوضح طلبات الشراء لأهم خمسُون سلعة أو خدمة خلال شهر يناير 2023 .

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الأمارات العربية المتحدة هي البلد المستفيد لطلبات التحويل بنسبة 99% من إجمالي الطلبات ، وأن منشأ السلع أو الخدمات مصري بنسبة 34.1% و تركي بنسبة 32.1% من الإجمالي .

كما بلغ عدد شركات القطاع العام التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى 5 شركات خلال شهر يناير 2023 وهى : (الشركة العامة للكهرباء، شركة ليبيا للتامين ، شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، شركة ليبيانا للهاتف المحمول و شركة المدار الجديد) .

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