الاتحاد من أجل المتوسط يتفق من أجل استمرار التعاون المشترك في قطاع النقل البحري

شارك وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” ووكيل الوزراة لشؤون النقل البري “فضل الله عاشور” عبر تطبيق الزوم في اجتماع مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط .

حيث تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على مخرجات وخلاصة المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول النقل عام 2013 (بروكسل) والتي تضمنت تعهد الوزراء بتحقيق الأهداف الرئيسية للإصلاح التنظيمي ومقاربة جميع قطاعات النقل (البحري، البري، السكك الحديدية، الطيران المدني) من أجل بناء شبكة نقل متوسطية مشتركة (TMT-T) لربطها بشبكة النقل الأوروبية المشتركة (TEN-T).

واتفق الوزراء بشكل مشترك باستمرار التعاون الإقليمي في قطاعات النقل البحري، والبري والجوي وشبكة الاتصال في المتوسط، بما فيها رسم الخرائط لأعضاء الشبكة ضمن الاتحاد من أجل المتوسط، وإنشاء قاعدة البيانات الإقليمية ومجموعة المواقع الجغرافية الموثوقة لمناطق المتوسط اعتمادًا على بيانات وزارات النقل وأيضاً التدريب المستمر للمهن اللوجستية.

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