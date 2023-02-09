اخــر اسـعار الدولار واليورو والصكوك والذهب مقابل الدينار اليوم الخميــس 9|2|2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 09 فبراير 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
💵 اسعار العملات – نهاية التعاملات
الدولار 🇺🇲
ب5.1075 ~5.1050 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.4500 ~5.4200 دينار
الباوند
ب6.10 دينار
الدينار التونسي 🇹🇳
610 ~645 دينار
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب5.1100 ~5.1050 دينار
الدولار بالصكوك 🇺🇸
بنك الوحدة & التجارة والتنمية
ب5.4200 ~5.4400 دينار
الجمهورية
+4.5 ~5.50 قروش على سعر الكاش
التجاري الوطني
ب5.3900 ~5.4100 دينار
الآمان & اليقين & الإسلامي
-0.50 قرش & مساوٍ لسعر الكاش
▪️آونصة الذهب ب1865.54 $
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب227.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب264.83 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب277.44 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب302.66 دينار
▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
عند بيعها تساوي
ب2118 دينار
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