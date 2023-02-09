مصرف ليبي يعلن بدء توزيع السيولة النقدية ويحدد سقف السحب و مواعيد النساء والرجال

أعلن مصرف التجارة والتنمية، اليوم الخميس عن توزيع السيولة النقدية ابتداءًا من يوم الثلاثاء القادم، عبر فروعه بمدينة بنغازي تليها باقي فروع المدن تباعاً .

وحدد مصرف التجارة والتنمية، سقف السحب النقدي 1000 دينار ليبي، وجاءت المواعيد كالتالي :

-الــثلاثـاء – 14 فبراير 2023 (نساء فقط)

-الأربعـــاء – 15 فبراير 2023 (رجال فقط)

-الخميس – 16 فبراير 2023 (رجال فقط)

وأكد المصرف على ضرورة النقاط التالية، يمكن السحب من أي فرع أو وكالة، السحب لصاحب/ة الحساب شخصياً، السحب أثناء ساعات الدوام الرسمي ( من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 14:00 ظهراً ).