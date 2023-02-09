المركزي يؤكد على تحقيق معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية

أكد مصرف ليبيا المركزي على أن البيان يأتي لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية، ويواصل المصرف جهوده في تطوير الإفصاح والشفافية بالتعاون والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة، وأنه يصدر البيان يتضمن تفاصيل استخدامات المصارف التجارية للنقد الأجنبي حسب السلع والدول والشركات والمنافذ الموردة عن طريقها تلك السلع.

كما أوضح أيضاً بأن جهاز الإمداد الطبي استمر في عدم الإفصاح عن أصناف الأدوية الموردة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها والجهات المستفيدة منها، وكذلك أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة 1.2 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات خلال الفترة والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي مبلغ 10.3 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن فاتورة استيراد المحروقات من مبيعات النفط مباشرة منذ نوفمبر 2021 تدفع من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وفي إطار تنفيذ استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية لكافة فروع المصارف التجارية، تم خلال الفترة توزيع مبلغ 5 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية.

كما بلغ إجمالي عدد الصكوك المنفذة عبر نظام المقاصة الإلكترونية 277,987 ألف صكا بقيمة إجمالية حوالي 5.8 مليار دينار نفذت عبر 632 فرعاً مصرفياً على كامل التراب الليبي.

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