بلدية سرت تدرس اعتماد المخططات العمرانية الحالية وفتح أخرى جديدة

سرت 09 فبراير 2023 (وال) ـ عقد بمدينة سرت اليوم الخميس، حضره عضو مجلس النواب عن دائرة سرت الدكتور حسن الزرقاء وعميد بلدية سرت مختار العمداني وعضو المجلس البلدي الدكتور مخلوف حامد ومدير فرع مصلحة التطوير العمراني الوسطي الدكتور أمحمد لبز ومدير فرع الخدمة المدنية سرت بنور امليطان ووكيل ديوان البلدية خميس محمد.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية؛ إن الاجتماع تناول عدد من الموضوعات أهمها ملف المخططات العمرانية، حيث تم تدارس الملف مع مصلحة التطوير العمراني من حيث الرؤية المستقبلية لفتح مخططات جديدة بسرت واعتماد المخططات الموجودة ببلدية سرت.

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