كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الخميس بأن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال شهر يناير فقط من العام الحالي 2023 بلغ 10.3 مليار دولار، بينما لم يتجاوز إجمالي إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال شهر يناير 1.2 مليار دينار، أي بعجز وصل إلى 9 مليار و100 مليون دولار.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه بأنه قام خلال شهر يناير الماضي بتغذية حسابات المصارف التجارية بمبلغ ناهز 1.5 مليار دولار، تشمل قرابة 914 مليون دولار للاعتمادات، و593 مليون دولار للأغراض الشخصية ومبلغ 18 مليون دولار حوالات، أما القيمة الأكبر من استخدامات النقد الأجنبي بحسب البيان فوضعت تحت بند التزامات قائمة بقيمة وصلت إلى 8 مليار و612 مليون دولار دون توضيح طبيعة هذه الالتزامات وأوجه صرفها.

The post المصرف المركزي يكشف عن وجود عجز في النقد الأجنبي وصل إلى 9.1 مليار دولار خلال شهر يناير فقط من العام الحالي 2023 appeared first on قناة تبادل.

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