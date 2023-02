ادارة البحوث بالمركزي تنشر بيانات النشرة الاقتصادية الفصلية للربع الرابع للعام 2022

نشرت إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي بيانات النشرة الاقتصادية الفصلية للربع الرابع 2022، حيث شهدت إرتفاعاً في عرض النقود ليسجل نحو 110.3 مليار دينار مقارنة بـــ 105.7 مليار في نهاية الربع السابق، هذه الزيادة نتيجة إرتفاع الودائع تحت الطلب من 70.2 مليار دينار في نهاية الربع الثالث إلى 75.9 مليار دينار في نهاية الربع الرابع 2022 .

وأوضحت ادارة البحوث بأن إنخفضت العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي بمقدار مليار دينار من 32.4 مليار دينار في نهاية الربع الثالث إلى 31.4 مليار دينار في نهاية الربع الرابع 2022.

وأشارت بيانات النشرة إلى أن عرض النقود قد شهد أنخفضاً ملحوظاً في العام 2021 وبنحو 25.0 مليار دينار مقارنة بالعام 2020.

أوضح المسح النقدي إرتفاع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 13.0 مليار دينار أو مايعادل نحو 2.6 مليار دولار أمريكي ، ليسجل صافي الأصول الأجنبية نحو 387.7 مليار دينار في نهاية الربع الرابع 2022 مقابل 374.7 مليار دينار في الربع السابق.



حيث إرتفع إجمالي أصول المركزي في نهاية الربع الرابع بمقدار 11.6 مليار دينار عما كانت عليه في الربع السابق ، لتسجل أصول المصرف المركزي نحو 527 مليار دينار.



وأضافت ادارة البحوث يأن سجل إجمالي إصدار العملة في نهاية الربع الرابع 33.4 مليار دينار منها 2 مليار دينار في خزائن المصارف ونحو 31.4 مليار دينار متداولة خارج القطاع المصرف أي أنها لدى الجمهور.



