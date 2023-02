ادارة البحوث بالمركزي: ارتفع إجمالي الأصول في المركز المالي إلى نحو 148.5 مليار دينار نهاية الربع الرابع للعام 2022  

كشفت ادارة البحوث بمصرف ليبيا المركزي بأن إرتفع إجمالي الأصول (بإستثناء الحسابات النظامية) في المركز المالي المجمع من نحو 144 مليار دينار نهاية الربع الثالث 2022 إلى نحو 148.5 مليار دينار نهاية الربع الرابع 2022 .



وأوضحت ادارة البحوث بأن إرتفع اجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من المصارف من 19.6 مليار دينار في نهاية عام 2021 إلى نحو 23.0 مليار دينار في نهاية عام 2022، أي بمعدل نمو 17.0%، بالإضافة الى أن شكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى اجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 22.5%، بينما فيما شكلت من اجمالي الأصول ما نسبته 15.5%، وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية عام 2022 بقيمة 15.5 مليار دينار، وما نسبته 67.6% من إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 32.4% والتي بلغت قيمتها نحو 7.5 مليار دينار.



وأكدت ادارة البحوث بأن بلغ رصيد النقدية بخزائن المصارف في أكتوبر 2022 نحو3.5 مليار دينار، و 3.8 مليار دينار نهاية نوفمبر و في ديسمبر سجل رصيد النقدية في خزائن المصارف نحو 2 مليار دينار، موضحة بأن التحسن ناتج إنتظام المصارف في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض طيلة أشهر العام 2022.



وأضافت ادارة البحوث بأن إرتفعت ودائع العمـلاء لـدى المصارف من 92.1 مليار دينـار في نهاية عام 2021، إلى 102.1 مليار دينار في نهاية عام 2022، أي بمعدل 10.8%، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 81.7% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع.

كما اوضحت ادارة البحوث بأن بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية عام 2022 بقيمته 58.8 مليار دينار، وبنسبة 57.6% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 42.4% أي ما قيمته 43.3 مليار دينار، منها 31.1مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 12.2 مليار دينار ودائع حكومية.



