بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”اليوم الخميس بمكتبه خلال اجتماع مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” الإنفاق العام للسنة الحالية 2023م .

ونوقش بالاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة و المشتركة، في إطار التعاون والتنسيق بين ديوان المحاسبة والمصرف المركزي لرفع معدلات الإفصاح و الشفافية لكل مؤسسات الدولة.

The post “الكبير” و”شكشك” يبحثان الإنفاق العام لسنة 2023 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا