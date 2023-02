ادارة البحوث بالمركزي : إجمالي أصول المصرف الليبي الخارجي بلغ نحو 18 مليار دولار

كشفت ادارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي عن إجمالي أصول المصرف الليبي الخارجي بلغ نحو 18 مليار دولار أمريكي أو مايعادل نحو 87.3 مليار دينار في نهاية الربع الرابع 2022.



وأوضحت النشرة الإقتصادية الصادرة عن المصرف المركزي بأن بلغت الإيرادات المالية العامة 134.4 مليار دينار خلال عام 2022 في حين بلغت المصروفات نحو 127.9 مليار دينار مقسمة على أبواب الميزانية العامة مرتبات 50.8 مليار دينار، تسييرية 23.3 مليار دينار ميزانية التنمية والمؤسسة الوطنية للنفط 33.7 مليار دينار، فيما سجل الدعم نحو 20 مليار دينار.

وأضافت ادارة البحوث بأن البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط – مصلحة الإحصاء والتعداد، تشير بأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال عام 2022 ليسجل 288.3 نقطة بزيادة قدرُها 12.6 نقطة على أسـاس سنـوي، مُقابل 275.7 نقطـة خِـلال العام 2021، لِيُسجل معدل التضخم نسبة 4.6%.

وأشارت ادارة البحوث بأن معدل التضخم خلال عام 2022 على أساس سنوي سجل إرتفاعاً في كل المجموعات السلعية، وأبرزها إرتفاع أسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.9%، وارتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 7.0%،فيما إرتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 4.4%، و مجموعة الملابس والأحذية سجلت ارتفاع أسعار بنسبة 4.3، كما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.9%.



كما أوضحت ادارة البحوث والاحصاء بأن الرقم القياسي في مجموعة المواد الغذائية

بلغ 327.8 نقطة بزيادة قدرُها 13.8 نقطة، أي ما يُعادل 4.4%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة التبغ 264.7 نقطة أي بارتفاع قدره 0.5 نقطة ما يُعادل 0.2%، وكذلك سجل الرقم القياسي لمجموعة الملابس والأحذية 434.6 نقطة، أي بارتفاع قدره 18.0 نقطة ما يُعادل 4.3%.

حيث ارتفع الرقم القياسي لمجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد سجل فيها 191.3 نقطة، بزيادة ملحوظة قدرُها 14.0 نقطة، ما يُعادِل 7.9% ،وكذلك أرتفع الرقم القياسي لِمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار12.7 نقطة ليُسَجِّل 365.9 نقطة، أي ما يُعادِل 3.6%، وأما مجموعة الصحة فقد سجل الرقم القياسي 348.8 نقطة، بزيادة قدرُها 11.2 نقطة، أي ما يُعادل 3.3%.

وبينت ادارة البحوث بأنها أحتوت النشرة على بيانات حديثة لميزان مدفوعات ليبيا للعام 2021 حيث سجل “الميزان الكلي” فائض بلغ نحو 6 مليار دينار ليبي . فيما سجل “الميزان التجاري” لليبيا بنفس العام فاض ب 65.7 مليار دينار، وسجل “الحساب التجاري “لليبيا في العام 2021 فاض بنحو 24.5 مليار دينار .



The post ادارة البحوث بالمركزي : إجمالي أصول المصرف الليبي الخارجي بلغ نحو 18 مليار دولار appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا