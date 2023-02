“العابد” يوقع اتفاقية مع شركة المدار تهدف لإنشاء “باقة وافد” للعمالة الاجنبية

وقع وزير العمل والتأهيل “علي العابد” اليوم الخميس، اتفاقية مع شركة المدار الجديد، تنص على تخصيص الشركة باقة تسمى “باقة وافد”، يتم من خلالها تزويد العمالة الأجنبية بخدمات الاتصالات.

حيث ستمنح الشركة بناء على هذه الاتفاقية، العامل الأجنبي رقم الهاتف من الباقة عند تسجيله بمنصة “وافد” ومنحه شريحة فور وصوله لليبيا، وذلك من خلال مراكز الخدمة، موضحة الاتفاقية بأنها ستساعد هذه الخدمة في حصر العمالة بشكل منظم، وتكوين قاعدة بيانات عنهم يمكن الرجوع إليها.

كما أن هذه الاتفاقية التي وقعت بين وزارة العمل وشركة المدار، تنص على أن الشركة ستخصص رقم مركزي للاتصال والاستعلام وإرسال رسائل الإرشادات والتوعوية منذ دخول العامل الأجنبي إلى ليبيا، وتمكنه من إرسال طلبات الشكاوى والخدمات.

